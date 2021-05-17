شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنعى وكيل كلية الآداب المتوفى بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وفاة الدكتور ناصر الكشكي وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث بالجامعة، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا المستجد" أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى أسيوط الجامعى.

وقال المركز الإعلامى للجامعة - فى بيان له مساء الأحد - أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، ينعى وفاة الفقيد ويدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور ناصر الكشكي وكيل كلية الآداب بجامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد فى شهر أبريل الماضي، وجرى نقله فى العزل بمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي بروتوكول العلاج، وقد تدهورت حالته الصحية مؤخرا وتوفى متأثرا بإصابته بالفيروس.