شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر لـ"الخليج 365": انخفاض أسعار الكهرباء بحلول عام 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن سيبدأ يشعر بأهمية الطاقة المتجددة وتأثيرها على انخفاض أسعار الكهرباء فى مصر خلال 10 سنوات إلى 15 عاما بحلول عام 2035.

وقال شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضه ليصبح 2 سنت دولار للشمس و3 سنت دولار للرياح، وهى أقل تكلفة بالعالم.

وتابع شاكر، أن الوزارة تسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء المباعة المستهلك.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أطلس مصر الذى تم إعداده بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يوضح أنه يمكن الاستفادة من المناطق الصحراوية والأكثر سرعة للرياح بطول 7673 كيلو متر، مؤكدا أنه يمكن إنشاء محطات طاقة متجددة لتوليد الكهرباء بهذه المناطق بإجمالى قدرات تصل إلى 90 ألف ميجا وات.