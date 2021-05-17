شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يطمئن أهالى النوبة: جاهزون للتعويض (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رسالة طمأنينة لأبناء النوبة حول ملف صرف التعويضات التى قررتها الحكومة لمتضررى بناء السد العالى وإنشاء خزان أسوان ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، وعلق قائلاً: "نطمئن أهالينا فى النوبة ونقول لهم إحنا جاهزين للتعويضات".

وقال محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الدولة وعدت فأوفت فى هذا الموضوع، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحاً مع أهالينا من أبناء النوبة وكانت القرارات واضحة للحكومة بتذليل الصعاب وتحقيق رغبات المواطنين وإعطاء كل ذى حق حقه ولم يبخل عليهم.

وأشار إلى أن الحكومة أعطت مجال الاختيار حسب رغبات كل معوض، بمعنى أن كل من له أرض مقيم عليها سيتملكها ويستقر فيها، وهناك من يفضل المقابل المادى على السكن فيأخذ ما يوازى قيمة السكن، سواء بمحافظة أسوان أو غيرها من المحافظات الأخرى الـ9 المحددة، وبالنسبة لقطع الأراضى الزراعية فهى مصممة وجاهزة تماماً ومقسمة بشكل متميز.

وأوضح اللواء عطية، بأن الدولة لم نتأخر فى هذا المجال حتى مع الأعداد الكبيرة التى تقدمت للحصول على التعويضات، بعد أن تم حصر نحو 11 ألفا و500 مستحق، وتم فتح المرحلة الأولى وتسليم أصحابها التعويضات المقررة لهم حسب رغباتهم، ثم تم فتح المرحلة الثانية والتى امتدت حتى 30 أبريل بناء على رغبة أهالى النوبة.

وطالب المحافظ، المستحقين الذين تم إدراج أسمائهم أن يتقدموا للحصول على التعويض المناسب، مؤكداً أن الدولة جاهزة لتسليم المستحقات.