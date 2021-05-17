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تعرف على مواعيد العمل الجديدة بالبنوك بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ البنوك العاملة فى مصر، اليوم الاثنين، مواعيد العمل الجديدة بدءًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، كان قد أعلن مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميًا، وتمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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