شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد العمل الجديدة بالبنوك بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ البنوك العاملة فى مصر، اليوم الاثنين، مواعيد العمل الجديدة بدءًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، كان قد أعلن مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميًا، وتمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.