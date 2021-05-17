شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية مصر وقطر يتفقان على أهمية العمل لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول اتصالا بالمواجهة العسكرية في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، تلقى الوزير سامح شكرى مساء الأحد اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان.

وقد اتفق الوزيران على أهمية العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل فورى بين الجانبين، كما اتفقا على استمرار التنسيق في الإطار الثنائى كما فى الأطر الإقليمية والدولية حول ما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطينى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.