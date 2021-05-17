شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى حلول الروح المقدس.. تعرف على أبرز أحداث عيد أحد العنصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد أحد العنصرة يوم 20 يونيو المقبل، ويعتبر الأحد السابع بعد القيامة في نهاية فترة الخماسين المقدسة، وذكرى حلول الروح المقدس على الرسل بعد قيامة المسيح بخمسين يوما.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز أحداث عيد أحد العنصرة.

1 – يعتبر أحد الأعياد السيدية الكبرى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

2 – يوجد له عدة مسميات - يطلق عليه أيضا "عيد الخمسين" أو "أحد العنصرة" أو "أسبوع العنصرة".

3 – يعرف هذا اليوم بداية تأسيس وخدمة الكنيسة فى العالم.

4 - بدأت الكنيسة القبطية فى الاحتفال به منذ القرن السابع الميلادى.

5 –يتم الاحتفال بالقداس صباح يوم عيد حلول الروح القدس ويحتفل بعيد حلول الروح القدس، ومن وقت الساعة التاسعة أى الساعة 3 بعد الظهر تبدأ صلاة السجدة وهى الذبيحة المسائية.

6 – ذكرت العديد من الروايات التاريخية أن ساعة صلاة السجدة كان يحدث هبوب ريح، ولا يسكت هبوب الريح إلا إذا سجدوا، لذلك سموها صلاة السجدة يصلوا فيها الصلوات وهم ساجدين.

7 - القداسات الاستثنائية التي عادت لتلك الكنائس العام الماضى، للاحتفال بـ"عيد العنصرة"، اشترك فيها 6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معا.