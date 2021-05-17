مصدر أمني يكشف حقيقة حرمان محام حقوقي من الرعاية الصحية داخل محبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم نشره من ادعاءات من خلال الحساب الخاص بباحثة في أحد المراكز البحثية الأجنبية، على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " حول قيام عدد من المنظمات الحقوقية بإصدار بيان استنكرت خلاله حرمان المحامي الحقوقي محمد رمضان، من تلقي الرعاية الصحية داخل محبسه بسجن طرة .

وأكد المصدر، أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ويأتي في إطار محاولات التأثير على إدارة السجن لحصول السجين المذكور على بعض المزايا خارج إطار اللوائح والقوانين المطبقة على كافة النزلاء.

وشددا المصدر على تلقي النزيل المذكور كافة أوجه الرعاية الصحية وانتظام مواعيد الزيارات الخاصة به، في إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة سُبل الرعاية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ولا سيما الصحية والطبية تماشياً مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان .​