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بالفيديو.. تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الوضع في غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريح رسمي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، إن الوضع الحالي يتطلب وبشكل عاجل عودة الهدوء لوقف أعمال العنف والقتل.

وحول الجهود المصرية في هذا الشأن، أوضح الرئيس أن مصر لن تتوقف عن بذل الجهود لإعادة الاستقرار إلى الأراضي الفلسطينية، بينما رد على سؤال حول الأمل في إحلال السلام بأن "الأمل دائما موجود".

وتشهد الأراضي المحتلة أعمال عنف هي الأولى من نوعها منذ سنوات، بعد أسبوع من الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطيني الداخل في القدس والضفة والمدن المحتلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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