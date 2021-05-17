​​"حقوق إنسان البرلمان": إسرائيل ترتكب جرائم حرب بالأقصى وتنتهك أبسط الحقوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والنساء والشيوخ بالمسجد الأقصى، وتنفيذ مخطط الاخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك حي الشيخ جراح بقلب القدس الشرقية، بأنه جرائم حرب وارهاب منظم وفيه انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية التي كفلتها جميع الدساتير والقوانين الدولة.

وأعرب رضوان في بيان له، عن أسفه الشديد للصمت والتخاذل من المجتمع الدولي وأيضًا من منظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة مشيرًا إلى أنها لم تتحرك لتدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية حتى خلال شهر رمضان المعظم وتركت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتمادى في أعمالها الإرهابية ضد الشباب والنساء والأطفال في محيط المسجد الأقصى حتى قبيل ساعات قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.