في أول تصريحات له.. رئيس "المعاهد الأزهرية": رفع مستويات المعلمين أهم الأولويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور سلامة جمعة داوود الرئيس الجديد لقطاع المعاهد الأزهرية، إن تكليفَه من قبل فضيلةِ الإمامِ الأكبر شرفٌ عظيمٌ وثقةٌ غاليةٌ، أسأل اللهَ تعالى أن يعينني عليها.

وأوضح في أول تصريحات له، عقب توليه رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع مستمرٌ في توسعِه في دمج أصحاب الهمم، وأنه بحلول العام الدراسي المقبل ٢٠٢١/٢٠٢٢م سيكونُ دمجُ ذوي الإعاقة متاحًا بكافة المناطق على مستوى الجمهورية وَفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن تحسين أحوال المعلمين وتطوريهم ورفع مستوى كفاءتهم أهمُ أولوياتِه في المرحلة المقبلة، مشددًا على أن مؤسسة الأزهر تضع أبنائها الطلاب من المتميزين والموهوبين نصب عينيها دائمًا، وأنهم محل اهتمام لأنهم مستقبل الأمة.

وأكد أنه على يقين أن كافة العاملين بقطاع المعاهد، ودواووين المناطق والمعاهد الأزهرية قادرون على حمل هذه الرسالة وإيصالها.

وتولى الدكتور سلامة جمعة داوود، عميد كلية اللغة العربية السابق بإيتاي البارود، منصب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلفا للشيخ صالح عباس، الذي بلغ السن القانونية للمعاش في ال23 من أبريل الماضي.