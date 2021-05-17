الكوتة أم القرعة؟.. شركات السياحة تعلن جاهزيتها لتنظيم الحج لإنقاذها من الضياع جراء جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق عدد من أصحاب شركات السياحة المصرية، على إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفع المملكة العربية السعودية، تعليق جميع الرحلات الدولية من الساعة 1 صباح غد الإثنين 17 مايو، عن 20 دولة من ضمنهم مصر، حيث يُطلب من القادمين من هذه الدول إلى المملكة دخول الحجر الصحي في منطقة آمنة لفيروس كورونا.

نظام الكوتة

وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحة، إن إقامة شعيرة الحج معناه أن الشعيرة لن تلغى وسوف تقام بحجاج الخارج والداخل أو الداخل فقط، وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة، لافتا إلى أن مصر من الدول الـ 20 المحظورين من دخول المملكة بسبب انتشار الفيروس، ولابد من تعديل الموقف أولا.

وأوضح سلطان لمصراوي: اعتقادى لو كان هناك حج لمواطني الخارج سيكون بأعداد قليلة، لا تستطيع المملكة أن تنظم حج لعدد 2 مليون حاج من الخارج في ظل تفشي وباء كورونا وتحوراته.

وتابع: في حال مشاركة مصر في حج هذا العام، فمعتقدش في وقت لعمل القرعة خاصة للحج السياحي، وستنفذ وزارة السياحة الموسم بنظام الكوتة، حتى تستطيع الشركات اللحاق في إنهاء الإجراءات وتستطيع الدولة التعجيل في تطعيم الحجاج.

30 ألف حاج

من ناحيته، كشف أحمد البكريعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن وصول معلومات غير رسمية لشركات السياحة المصرية بشأن السماح بالحج للخارج، وسوف يصل نصيب مصر من التأشيرات لـ 30000 حاج.

ويتوقع البكري في تصريح خاص، تنظيم موسم الحج لحجاج السياحة فقط، لافتاً إلى أن البيان المنشور تحدث عن اعتزام المملكة عن تنظيم الحج لكن لم يصرح بأنه في حج للوافدين من الخارج والعدد المسموح به لكل دولة، متابعا: لكن طالما غير رسمي يبقي كلام مرسل لا يعتد به.

إعلان مبهم

قال حمزة عنبي، صاحب شركة سياحية تعمل في الحج والعمرة، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن إعلان السعودية اعتزامها لتنظيم حج هذا العام، مبهم للداخل أو للخارج، قائلا: "من وجهة نظري معمول خصيصا لحجاج الخارج لأن لو الحج داخلي، كان ذكر في الإعلان".

وأضاف في تصريحات خاصة، إن الجانب المصري في انتظار الضوابط المنظمة لحج 1442 من السعودية، معربا عن تفاؤله بأن مصر سيكون لها نصيب في تنظيم الحج هذا العام طالما يوجد المصل.

وأشار عضو الجمعية العمومية، إلى أن وزارتي السياحة والصحة ونائبة وزير السياحة أعلنوا استعداد مصر لتطعيم الحجاج المصريين في حال إعلان السعودية تنظيم الحج وفتح الموسم.

وتابع عنبي: جاهزون لتنظيم الموسم لإنقاذ الشركات من الضياع جراء جائحة كورونا، ومصر لم تبخل بأي تصريح رسمي للمواطنين بشأن تنظيم الحج، ومصر في انتظار الأعداد كون المصل موجود وجاهز، موجها شكره إلى القيادة السياسية في الدولة لمراعاة المواطنين والحفاظ على صحتهم العامة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وأكدت الوزارة، استمرار الجهات الصحية بالمملكة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.