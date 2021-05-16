شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخصان، الأحد، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل محملة بالرمال أمام قرية القنادلة مركز إدفو بأسوان.

كانت غرفة إسعاف أسوان قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم أمام قرية القنادلة بإدفو.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل محملة بالرمال، ما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.