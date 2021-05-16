شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 3 قاعات للأفراح بدسوق وسنهور لمخالفة الإجراءات الاحترازيه لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المهندسة عايدة ماضى رئيسة مركز ومدينة دسوق تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا بالشوارع والمنشآت بمركز ومدينة دسوق .

قامت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بفض وتشميع عدد ثلاث قاعات أفراح بدسوق منهم 2 بمدينة دسوق وقاعة بسنهور المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ولمخالفته القرارات الصادرة بهذا الشان.

وأكدت رئيس مدينة دسوق على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات وقاعات الافراح مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وناشدت المهندسة عايدة ماضى المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع , مشددة على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة وتم تكليف جميع نواب رئيس المدينة وكافة الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.

جاء بحضور نواب رئيس المدينة ، والغلق الادارى والمتابعة الميدانية والشرطة.

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