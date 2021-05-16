شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ينجح في إعادة يد مبتورة للحركة بالمنوفية: العملية استغرقت 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق من جراحى التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور محمد مجاهد، الأحد، في إعادة الحركة والحياة ليد مبتورة بآلة حادة لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا.

وقال الدكتور محمد النحاس، مدرس جراحة التجميل والحروق، ورئيس الفريق الجراحى، في تصريحات صحفية، الأحد، إن المريض حضر إلى طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية في حالة حرجة نتيجة جرح قطعي بآلة حادة نتج عنه بتر شبه كامل لليد اليسرى، مشيرصا إلى أنه تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة من أشعات وتحاليل وصرف كميات الدم اللازمة نتيجة النزيف المتواصل، وخلال نصف ساعة، بدأ فريق التخدير في عمله داخل غرفة العمليات.

وأضاف «النحاس» أن الفريق الجراحى نجح في إعادة توصيل الأوتار والأعصاب والأوعية الدموية عن طريق جهاز الجراحات الميكرسكوبية في جراحة استمرت أكثر من 6 ساعات، مشيرًا إلى أنه بعد الجراحة ومتابعة الحالة تم التبين من إعادة الوظائف الحيوية لليد والمريض يخضع للعلاج والمتابعة بقسم جراحة التجميل بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود قورة، عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمهارات المتقدمة لأعضاء قسم جراحة التجميل وأعضاء الفريق الجراحى.

وأوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة، التي تحتاج إلى مهارات متقدمة، وتتميز مستشفيات جامعة المنوفية بأن تضم نخبة متميزة من الأطباء في تخصص جراحة التجميل والجراحات الدقيقة الاخري، كما أشار إلى أنه تم إجراء الجراحة باستخدام الميكروسكوب الجراحى لدقته العالية في مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة فهو يعطى أفضل النتائج.