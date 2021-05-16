شكرا لقرائتكم خبر عن فتح معبر رفح البرى استثنائيًا لاستقبال المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء، استثنائيًا، لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة من الجرحى والمصابين والمرضى. وأشارت مصادر إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية التى حددتها وزارة الصحة لاستقبالهم.

وكانت سفارة فلسطين فى القاهرة أفادت بوصول عدد من سيارات الإسعاف المصرية لنقل جرحى العدوان الإسرائيلى، لعلاجهم فى المستشفيات المصرية،

حيث تم تخصيص 3 مستشفيات لاستقبالهم وهى «العريش- بئر العبد- الإسماعيلية»، وشكلت السفارة لجنة استقبال ومتابعة فى المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة للوطن. وثمن السفير الفلسطينى بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطينى للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على الجرحى. وتتمركز سيارات الإسعاف فى مستشفيى رفح والشيخ زويد المركزى، استعدادًا لنقل الجرحى، كما يستعد الهلال الأحمر فى شمال سيناء، للمشاركة فى استقبال الفلسطينيين. وأكد بيان للهلال الأحمر المصرى أنه يتواجد فريق فى معبر رفح استعدادا لاستقبال المصابين فى أى وقت، فضلًا عن تكوين فريق استجابة على مدار 24 ساعة فى مقر الهلال الأحمر بمدينة العريش.