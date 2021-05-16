شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس عن «نسل الأغراب»: «أوفر» و«موسى» نهايته مخيبة للآمال وغير منطقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، إنه تابع دراما شهر رمضان بشكل جيد، وأكثر عمل لاقى إعجابه هو مسلسل «الاختيار»، وبعد ذلك مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، ولكن نهايته كانت مخيبة للآمال وغير منطقية، معقبًا: «بوظوا المسلسل في الآخر».

وتابع «ساويرس»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه لم يعجبه مسلسل «نسل الأغراب» معقبًا: «المسلسل كان أوفر شوية، أنا صعيدي وأفهم اللهجة الصعيدي كويس».

وأضاف إن فكرة وجود الشللية في الفن والصحافة والكثير من المجالات أمر به شيء كثير من الصحة، متابعًا: «في الإعلام في تكتلات كبيرة، ومفيش حد بيقدر يوصل ويشتغل إلا لما يكون قريب من هذه التكتلات».

وعن إمكانية دخوله مجال الانتاج السينمائي والدرامي، قال نجيب ساويرس: «لا ياعم انا متشكر جدًا، دا موضوع متعب».