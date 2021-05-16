شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس عن دخول القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى «سفالة لم تحدث في التاريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، إن ما يحدث في فلسطين شيء محزن للغاية، معقب: «حاجة تحزن، بوظوا علينا الإجازة، مش عارفين نتبسط، ومش عارفين نعمل حاجة بصراحة».

وتابع «ساويرس»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن دخول القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الاقصى سفالة لم تحدث في التاريخ كله، متابعًا: «المفروض يبقى في احترام للأماكن المقدسة».

وأشار إلى أن تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، قائم على منطق الحرامية وليس منطق بني آدميين، مضيفًا أن الشيء الإيجابي الوحيد مما يحدث في فلسطين هو أن الشعب الفلسطيني لن يصمت تجاه ما يحدث من انتهاكات وبأن القضية الفلسطينية لم تموت.

وأكد أن الرئيس الأمريكي جون بايدن تحدث بأنه يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، متابعًا: «دول بيبعتوا طائرات بتهدم منازل كاملة..في 150 شهيد سقطوا في فلسطيني مقابل مقتل 6 أو 7 من الإسرائيليين حق دفاع إيه عن النفس».

وتابع «ساويرس»، أنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية سوى حل الدولتين، وأي حديث خلاف هذا الأمر يعتبر إضاعة للوقت، ويؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كان منحازًا للإسرائيليين 180 درجة، اما الرئيس الحالي «بايدن» فهو منحاز بنسبة 120 درجة، معقبًا: «الكل في امريكا بيخاف من اسرائيل، مرة واحد من الكونجرس الامريكي كان بيكلمني عن الاسرائيليين كان خافض صوته بصورة كبيرة، رغم أن مفيش حد غيرنا في المكان».