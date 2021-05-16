شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : مصر تسعى لتوفير أكبر قدر من الرعاية للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وفرنسا متميزة للغاية، وأن التنسيق مستمر بين الجانبين في العديد من المجالات.

وأوضح شكري، في لقاء مع قناة «سي بي سي» إكسترا، مساء اليوم الأحد، أن التنسيق بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أعلى مستوى.

وأضاف شكري، أن القضية الفلسطينية ستتصدر مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس ماكرون.

وقال وزير الخارجية، إن مصر تسعى لتوفير أكبر قدر من الرعاية للفلسطينين وقضيتهم