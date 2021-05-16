شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى العام بناصر لمتابعة انتظام الخدمة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مستشفى ناصر العام، اليوم الأحد، وذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل جهود مواجهة تداعيات كورونا، وقد رافقه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب الوقائي بالمديرية، الدكتور عمرو نادي مدير المستشفى.

وخلال الزيارة تفقد نائب المحافظ قسم الاستقبال لمتابعة بعض الحالات المحولة من من مستشفيات الفرز من الحميات والصدر لحجزها بالمستشفى، وقسمى العناية المتوسطة بالدور الثاني بطاقة 20 سريراً والعناية المركزة بالطابق الثالث بقوة 11 سريراً، والأقسام الداخلية بالطابقين الرابع والخامس وتبلغ طاقتها الاستيعابية 62 سريراً.

واطمأن حبش على توافر الأدوية ومخزون الأكسجين والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية،فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها،وتواجد الأطقم الطبية. بالإضافة إلى التأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة التزام العاملين كافة بالمستشفى، بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم الخدمة، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة في خطتها للتعامل مع تداعيات الفيروس.

وأكد نائب المحافظ على استمرارية التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين كافة بالمستشفي،وكذا المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية، من عدوى الفيروس، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للجهود المبذولة في هذا الشأن. لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات والظروف.