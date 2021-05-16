شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3500 عبوة مبيدات زراعيه مجهولة المصدر بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ اليوم الأحد، من ضبط سيارة نصف نقل يستقلها شخصين مُحملة بـ3500 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، في حملة مكبرة بإحدي قري مركز الحامول.

كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، بتشكيل حملة تموينية تضم الدكتور سامح البنا، ورضا صلاح، بإدارة الرقابة التموينية، للمرور على الأسواق والمحال، لضبط المخالفين بدائرة مركز الحامول.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل يستقلها شخصين، مُحملة بـ3500 عبوة مبيدات زراعية لعدد 86 صنف مبيدات مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو فواتير، ومنها مبيدات مدعمة خاص بوزارة الزراعة، محظور تداولها بالأسواق.

جري التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتحرر المحضر رقم 1410 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

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