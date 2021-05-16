شكرا لقرائتكم خبر عن يقترب من 1000 جنيه.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 16 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، اليوم الاحد، 16 مايو 2021، حالة من الثبات والترقب حيث توقف السعر عند الاسعار المرتفعة التي حققها في صباح السبت، ويترقب بداية التداول على الذهب صباح الغد الاثنين، في أول يوم عمل في البورصات والأسواق العالمية بعد الاجازة الاسبوعية وحقق سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا اسعار لأول مرة منذ شهور، كما اقترب سعر الذهب عيار 24 قيراط من 1000 جنيه .

وشهد سعر الذهب عالميا ثباتا عند الاسعار التي حققها قبل اغلاق البورصات العالمية للإجازة الاسبوعية، بعدما حقق صعودا ملحوظا نتيجة لانخفاض الدولار، الذي تربطهما علاقة عكسية، مع وجود مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى أظهرت ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة لأدنى مستوياتها، وينتظر الذهب حركة التداول وكذلك مؤشر الدولار وسندات الخزانة عند عودة العمل بالبورصات العالمية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في نهاية التعاملات، اليوم الاحد 16 مايو، 812.22 جنيه، وسجل سعر عيار 24، 928.25 جنيه، وسجل سعر عيار 18، 696.19 جنيه، وهى نفس اسعار صباح السبت، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في مساء اليوم الأحد، 1،843.90 $، وهو نفس السعر قبل اغلاق البورصات للاجازة الاسبوعية .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد، 15 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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