شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الغربية» يقدّم هدايا السيسي لأسر شهداء الجيش الأبيض في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل صحة الغربية، الأحد، بتكريم أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية، بمناسبة حلول عيد الفطر.

زار «حميدة» منازل أسر شهداء الجيش الأبيض بمحافظة الغربية من «الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والفنيين، والمراقبين الصحيين» بكافة أنحاء المحافظة، وتقديم الهدايا العينية والمادية لأسر الشهداء، تقديراً من الدولة لجهودهم، وتعبيرا رمزيا عما قدموه من تضحيات مخلصة ومضنية، وتصدرهم الصفوف الأمامية لحماية المجتمع من هذا الوباء العالمي، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩».

وأكد «عبدالناصر» أن أبطال الجيش الأبيض بمحافظة الغربية، يواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهة جائحة كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في ظل الدعم والمساندة التي تقدمها القيادة السياسية لهم، مؤكداً أن الدولة تحت قيادة رئيس جمهورية لا تنسي أبناءها وأبطالها، ولا تدخر جهدا أو مالا من أجل حماية أبناء الوطن والأطقم الطبية بكافة أنحاء الجمهورية.

ومن جانبهم، أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية، عن شكرهم وامتنانهم لما قام به رئيس الجمهورية، من لفتة إنسانية بتكريم شهدائهم أبطال «الجيش الأبيض»، وتقدير دورهم وجهودهم خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، معتبرين هذا التكريم دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل كل في موقعه في ظل الفترات الصعبة التي تمر بها البلاد.