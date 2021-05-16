شكرا لقرائتكم خبر عن «المترو» يعلن انتظام حركة قطارات الخط الأول «حلوان / المرج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان في الاتجاهين.

يأتي ذلك بعد حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بمحطة غمرة مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي، وتم تشغيل حركة القطارات من محطة حلوان حتى محطة أنور السادات في الاتجاهين، ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة منشية الصدر في الاتجاهين، وتشغيل سكة مفرد للاتجاهين بشكل مؤقت في المنطقة بين محطة أنور السادات حتى محطة منشية الصدر حتى تم إصلاح العطل، كما تم أيضاً الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص أي زحام في هذه المنطقة، وتم عودة حركة القطارات بجميع المحطات بالخط الأول بشكل طبيعى بالاتجاهين .

وأكدت هيئة المترو أن حركة القطارات بالخط الأول والثاني والثالث تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها.