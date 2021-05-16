شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على معدات بناء وتعدٍّ على موقع محطة للكهرباء بمدينة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح التحفظ على معدات وأدوات بناء لعقار متعدٍّ على محطة كهرباء بعزبة شندي بالكيلو 8 وعدد 2 مبنى مخالف بالإمام مالك، وذلك عن طريق الحملة المكبرة من مجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.

ووجه رئيس مرسى مطروح بتشديد الرقابة والدفع بحملات يوميا للمرور على المحال التجارية وغلق المحلات المخالفة؛ لفرض الانضباط والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل قوة وحسم.