شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية» يتفقد سير العمل بالمراكز ومكاتب الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المركز الصحي ومكتب الصحة بشبين الكوم لليوم الرابع على التوالي، حيث تم التأكد من انتظام سير العمل وتواجد العاملين، والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

كما قامت فرق الإشراف بالمديرية برئاسة الدكتور محمد العسكري مدير عام الشؤون الوقائية بالمديرية، بالمتابعة والمرور على مكاتب الصحة بسرس الليان، منوف، وباقي الإدارات الصحية لضمان حسن سير العمل، والوصول لأفضل خدمة طبية للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والوصول لأفضل خدمة طبية متميزة للمواطنين والمرضى بالمحافظة.