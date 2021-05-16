شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: نُعيد تدوير 8 آلاف طن من الكارتون والألومنيوم والبلاستيك يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شحاتة المقدس نقيب الزبالين، إن كمية المخلفات غير القابلة للتدوير من الوحدات السكنية يوميا فى محافظات القاهرة الكبرى تقدر بحوالى 3000 كيلو، بعد إضافة كمامات وجوانتيات ومخلفات كورونا ، بالإضافة إلى 6 آلاف طن مواد عضوية وبقايا طعام تتغذى عليها الخنازير.

وأضاف المقدس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حوالى 8 آلاف طن مواد صلبة مثل: الزجاج، الكارتون، البلاستيك، الألومنيوم، الكانز، زجاجات المياه المعدنية، الملابس القديمة، يتم تجميعها يوميا فى حى الزبالين، وتصنيفها وفرزها، ويتم تحويلها على مصانع التكنولوجيا الحديثة لتسييحهم والقضاء على الميكروبات، وإعادة تدويرها.

وأوضح أنه لتحسين كفاءة منظومة النظافة فى القاهرة، تم التنبيه على جميع المتعاقدين مع هيئة النظافة باستمرار العمل طوال ال24، لعدم ترك فرصة لإلقاء الوحدات السكنية للقمامة فى الشارع، ونقل القمامة من الوحدت السكانية للسيارات مباشرة، حيث تم فتح محطات وسيطة فى البساتين والحلبى بالعباسية، بالإضافة إلى تخصيص 4 سيارات "مكابس" كبيرة لكل حى، وتشغيل مقالب عمومية مثل 15 مايو، كما تم تخصيص سيارات "رفع المستجدات" لإزالة أى مخلفات فى الشوارع، بالإضافة إلى عمل جولات تفقدية لفرق المتابعة مرتين يوميا لمتابعة مستوى النظافة، وبشهادة الجميع القاهرة أصبحت نظيفة.