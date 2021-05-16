شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى "قانونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودى الذى يتم تركيبه بالوحدات والمبانى المخالفة إلى عداد قانونى يحمل اسم مالك الوحدة ويصبح سندا قانونيا للوحدة، وهى كالآتى:

1- جواب التصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-صورة من البطاقة الشخصية.

3-صورة من عقد ملكية الوحدة.

4- العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودى.

5- تقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبة بتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح.

6- تحويل العداد الكودى لقانونى لا يتطلب أى مصاريف مالية إضافية.

7-تغير العداد الكودى لقانونى لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.