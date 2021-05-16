شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الطيران والآثار والثقافة يبعثون رسالة بسلامة إجراءات مصر ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الإعلامى لوزارة الطيران في بيان له مساء اليوم الأحد: لقد حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال استقبالهما زائري الجناح المصري المشارك في معرض وملتقي السوق السياحي العربي المقام حالياً بدبي ATM، على نقل رسالة طمأنة بسلامة الإجراءات الاحترازية التي تتم في المطارات وشركات الطيران المصرية في جميع مراحل السفر، وكذا المنشآت السياحية والفندقية للحد من انتشار فيروس كورونا، ما يوفر رحلة سفر وإقامة آمنة لجميع ضيوف مصر.

وحرصت وزيرة الثقافة الدكتوره إيناس عبد الدايم خلال تواجدها في دبي علي المشاركة في المعرض، وخلال تفقد الوزراء الثلاث لأجنحة المعرض الذي يضم 1300 عارض ممثلين عن 62 دولة حول العالم ولقاؤهم بعدد من المتخصصين في مجال السياحة والسفر لتبادل الافكاروالرؤي حول مستقبل صناعة النقل الجوي في ظل جائحة كورونا أعربوا عن تفاؤلهم بتحسن وتعافي حركة السياحة والسفر خلال الفترة القادمة خاصة مع بدء حصول الكثيرحول العالم علي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتفهم كثير من الدول أهمية تخفيف قيود السفر خاصة أن السفر والتنقل جواً أكثر الوسائل أمانا، مشيرين إلى اهتمام الحكومة المصرية بتوفير كافة الدعم اللازم لقطاع الطيران المدنيوالسياحة لمواجهة هذه الجائحة والتعافي من تداعياتها في أسرع وقت حيث يتم استخدام أحدث أجهزة الكشف والكاميرات الحرارية وتوفير كافة وسائل السلامة والأمان للكشف عن فيروس كورونا بالمطارات المصرية .

كما أكد الوزراء على مــقومــات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحي بها باعتبارهامقصد سياحي مثالي لمــــن يــــبحثون عــــن تجــــربة سفر آمنة ولا سيما فيظـل المساعي المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما قدم وزيرى الطيران والسياحة لمحة لما تقوم به مصر من تدابير واجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحيةوالفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاعالسياحي على برامج سلامة وصحة الغذاء، وكذا الاجراءات المطبقة بالمطارات .