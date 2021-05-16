شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: 30 ألفا و868 معلما خرجوا على المعاش خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن بيانات صندوق زمالة المعلمين التابع للنقابة، قد كشفت عن خروج 30 ألف و868 معلم للمعاش خلال 2020، وتم صرف الميزة التأمينية من صندوق الزمالة لهم بقيمة 760 مليون و68 ألف جنيه، وهو ما يوضح نسب العجز فى المعلمين بالمدارس، مشيرا إلى أن هذا العدد من المعلمين الذين أُحيلوا على المعاش يُعد المعدل السنوى للخروخ على المعاش.

وأضاف الزناتى، لليوم السابع،: أن كل هذه الأعداد من المعلمين توقفت عن سداد الاشتراكات للنقابة، وهو ما يمثل تراجع كبير فى الموارد لصندوق المعاشات، حيث أن إجمالى الأعداد الخاصة لخروج المعلمين على المعاش خلال أخر 7 سنوات فقط بلغ نحو 259 ألف معلم.

وأوضح أن نقابة المعلمين كانت قد أعلنت زيادة جديدة فى الميزة التأمينية المستحقة لأصحاب المعاشات لتصبح 27 ألف و500 جنيه بداية من يناير 2021، بزيادة 2500 جنيه عن أخر قرار بالإضافة إلى زيادة الدعم المقدم لأسرة المعلم المتوفى فى حادث من 20 إلى 40 ألف جنيه، لافتا إلى أن تلك الزيادة هى السادسة منذ تولى المجلس الحالى إدارة النقابة فى يونيو 2014، حيث كانت الميزة التأمينية وقتها 13 ألف جنيه.

وأشار إلى أن بنود الميزة التأمينية والإعانات العاجلة للمصابين بعجز كلى أو جزئي وأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة التى تم إنفاقها من صندوق الزمالة خلال عام 2020، بلغت 967 مليونا و993 ألف جنيه.