شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن تعديل مواعيد قيام أخر قطارات من المحطات النهائية بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تم تعديل مواعيد قيام أخر القطارات من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة عقب الإنتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك وذلك بدءا من صباح غدا الإثنين .

وأوضحت شركة المترو فى بيان لها أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة فى تمام الساعة 5:15 ص ، و قيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة 11:35 م ، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 م ومن محطة العتبة الساعة 11:55 م .

وأضاف " البيان " أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة انور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م .

وناشدت الشركة جميع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق بضرورة إرتداء الكمامة داخل جميع محطات وقطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة مع التأكيد على أن الشركة مستمره فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية داخل المحطات والقطارات من خلال عمليات التعقيم والتطهير .