شكرا لقرائتكم خبر عن سماء مصر تتزين وملايين الهواة يتابعون أهم الظواهر الفلكية في مايو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الملايين من هواة علم الفلك عددا من الظواهر الطبيعية التى ستشهدها سماء مصر، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية في حدث فريد نادر التكرر، حيث ستشهد سماء البلاد "خسوف كلى" للقمر يستمر لمدة 5 ساعات ودقيقتين.

الظواهر الفلكية سترى من خلال العين المجردة في كثير من الحالات حيث سيكون كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس، بينما يتقابل كويكب إنترامينا مع الأرض والشمس.

سماء مصر تشهد أيضا في الـ 26 من مايو "خسوف كلى" للقمر ويستمر لمدة 5 ساعات ودقيقتين، كما يغطي ظل الأرض أكثر من 100% من سطح القمر ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه.

بينما تشهد السماء في يوم 28 مايو، اقتران كوكبي الزهرة وعطارد، ويمكن ملاحظة هذا المشهد البديع بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم، إلى أن يغربا في الثامنة مساءً تقريبا.