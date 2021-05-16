شكرا لقرائتكم خبر عن 200 جنيه ارتفاعا فى أسعار الحديد غدا.. والطن يتراوح بين 14300 – 14400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات الحديد والصلب عن رفع أسعار الحديد للمرة الثالثة فى أقل من شهر بما يعادل 200 جنيه للطن، وذلك بداية من غد الاثنين.

وأكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصانع الحديد أعلنت عن رفع أسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن هذه هي المرة الثالثة خلال أقل من شهر يتم رفع أسعار الحديد حيث ارتفعت بما يقارب 1000 جنيه في الطن عن الأسعار قبل شهر رمضان.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار طن الحديد تسليم مصنع ستتراوح بين 14300 – 14600 جنيه للطن مشيرا إلى أن الأسعار قبل عيد الفطر كانت تتراوح بين 14100 – 14400 جنيه للطن .