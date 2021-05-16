شكرا لقرائتكم خبر عن توقف قطارات الخط الأول للمترو بسبب حدوث عطل فنى بمحطة غمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت حركة قطارات الخط الأول للمترو الأنفاق منذ قليل بسبب حدوث عطل فنى بمحطة غمرة.

وكانت شركة المترو خصصت وسائل اتصال للطوارئ والإبلاغ عن أعطال خطوط المترو خلال إجازة عيد الفطر، شملت خطا ساحنا برقم 16048 وخط أرضى 25748353 (202).

ودعت شركة المترو إلى الإبلاغ عن أى مشاكل أو أعطال أو استفسارات عبر وسائل الاتصال التى أعلنتها، مؤكدة أنها تعمل طوال ساعات التشغيل اليومية، ويتم توجيه أي شكوى للإدارة المختصة لسرعة حلها.