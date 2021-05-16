شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات مصرية فى طريقها لقطاع غزة بتوجيه من الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت العديد من الحافلات التى تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطينى فى طريقها إلى معبر رفح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

فيما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورا لعدد من الشاحنات التى تنقل المساعدات المقدمة من مصر إلى الشعب الفلسطينى، وعلق المتداولون: "مصر الكبيرة العظيمة دائما أبدا.. مصر ثم البقية تأتى، كل الدعم والمساندة من الشعب المصرى للشعب الفلسطينى، اللهم اجعل مصر واهلها فى معيتك ليوم الدين".