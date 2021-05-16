طعنه بسكين بسب خلافات مالية.. حبس عاطل لاتهامه بقتل سائق "توك توك" في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سائق توك توك، بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض، "سكين"، بسبب خلافات مالية بينهما.

كما أمرت بتشريح جثمان الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثة.

ووردت إشارة من المستشفى العام، للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال المدعو "محمود مصطفى عبدالحي"، 22 سنة، سائق توك توك، ومقيم بمنطقة عرب راشد، مصاب بطعنة نافذة في منطقة الظهر.

وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة المدعو "حمادة. ر. ع"، 23 سنة وشهرته"شيكا" مقيم بمنطقة عرب راشد، وقام بطعن الضحية حال سيره بمركبة التوك التوك بجوار شركة القومية للأسمنت، ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.