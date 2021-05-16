"تفاصيل وفاة عروسين قبل ‏زفافهما بساعات ومصرع زوجين بالعياط".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة تتسلم تقرير الصفة التشريحية لواقعة قتل مذيعة زوج أختها بالسيدة زينب

أدلت "رانيا. ص" مذيعة بالراديو، المتهمة بقتل زوج شقيقتها الذي وشى بزوجها لبعض الدائنين في منطقة السيدة زينب، أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، باعترافات تفصيلية، كما تسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه تمهيدًا للانتهاء من التحقيقات وإحالتها للمحاكمة.

بمشاركة الأمن المركزي.. الشرطة تستهدف أوكارا وبؤرا إجرامية في القليوبية

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

الداخلية تُنعش خزينة الدولة بـ مليار و943 مليون جنيه في أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على 69 مليون و725 ألف جنيه قيمة مخالفات كهرباء، ومليار و873 مليون جنيه قضايا تهريب وأموال عامة، خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

التحريات: المتهم بالنصب على المواطنين بالمرج أوهمهم بقدرته على استبدال العملات

كشف تقرير تحريات المباحث حول اتهام عاطل بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، أن المتهم أوهم ضحاياه من المواطنين بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية، بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفي، وأشارت التحريات أن المتهم تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي وتغيير العملات المصرية بالعملات الأجنبية.

السيارة تهشمت.. مصرع زوجين في حادث بالعياط

لقي شخص وزوجته مصرعهما في حادث سير بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

وتلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالتي وفاة.

جلس المعزون على كراسي المهنئين.. تفاصيل وفاة عروسين قبل ‏زفافهما بساعات

بفارغ الصبر كانت "سماح" تنتظر عريسها "إسلام" لاصطحابها إلى ‏الكوافير؛ استعدادا للاحتفال بزفافهما، وبينما هما في طريقهما للكوافير ‏بمدينة الزقازيق، انقلبت السيارة التي تقلهما، فلقيا مصرعهما في ‏الحال، وأصيب قائد السيارة "صديق العريس".‏