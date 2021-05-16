سقوط 486 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة في 18 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة؛ سعيا لمواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

أسفرت الجهود - خلال الأسبوع الماضي- عن ضبط 486 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن

(أسيوط - الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس – القليوبية – كفرالشيخ – المنيا – سوهاج – المنوفية – الشرقية – قنا - البحر الأحمر – الأقصر – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – أسوان).

وعُثر بحوزتهم ( 296 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة).

وتبين بالفحص الجنائي أن المذكورين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل عمد - مخدرات - سرقة بالإكراه- مقاومة سلطات - سلاح نارى).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.