القبض على 582 متهما في "المنزلة والسحر والجمال" خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

استهدفت الحملات البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية" والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية.

خلال أسبوع، ضُبط خلالها 582 متهمًا بحوزتهم (26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مسدس صوت – 4 قطع سلاح أبيض).

كما تم ضبط 22 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5483 حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط 495 قضية متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.