النيابة تتسلم تقرير الصفة التشريحية لواقعة قتل مذيعة زوج أختها بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلت "رانيا. ص" مذيعة بالراديو، المتهمة بقتل زوج شقيقتها الذي وشى بزوجها لبعض الدائنين في منطقة السيدة زينب، أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، باعترافات تفصيلية، كما تسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه تمهيدًا للانتهاء من التحقيقات وإحالتها للمحاكمة.

وقالت المتهمة، إنها اصطحبت زوجها "عبدالرحمن. خ" يوم الواقعة للاطمئنان على والدها وأمها، لمرورهم بظروفة صحية سيئة، لافتة إلى أن زوجها دخل في شراكة مع شخص اسمه "كريم" من السيدة زينب لفتح مشروع ملابس.

وأوضحت: قام كريم بدفع 300 ألف جنيه لزوجي، لكن المشروع لم ينجح ودفع زوجي لكريم نصف المبلغ وبعد أزمة كورونا ساءت الأمور الاقتصادية ولم يستطع زوجي دفع باقي المبلغ، وأخبر كريم بمنحه قطعة أرض في الفيوم لعدم وجود سيولة، لكنه رفض وطالبه بسداد باقي المبلغ نقديًا، ومن حينها بدأ كريم في البحث عن زوجي.

وأضافت: "كريم ده خالته اسمها مها، كانت بتتعامل معايا على أساس تجيب لي شغالات، وأخدت كريم وراحت عند أحمد جوز أختي مرام، وطلبت منه إنه يقول مكان جوزي فين، وكان أبويا وأمي تعبانين فروحت أنا وجوزي عشان نطمن عليهم، كان هناك أختي سعاد وجوزها وأختي التانية مرام، وكنا عاوزين نجيب ليهم دكتور فجوزي اتصل بدكتور يعرفه وجه يكشف عليهم، وبعد ما كشف نزلت أنا وجوزي عشان نحاسبه، وعشان نجيب أكل من محل شاورما من قدام البيت".

واستكملت: "فوجئت بخالة كريم معاها حوالي 4 رجالة زقوني وراحوا واخدين عبدالرحمن جوزي، وركبوا توك توك واختفوا، ناس قالت لي ركبوا تاكسي واختفوا، قالولي كده، روحت طالعة فوق لقيت أحمد جوز أختي مرام كان قاعد علة كرسي قدام الباب فروحت ضربته في صدره، وقولت له عملك إيه عشان تسلمه، هو جاي وقف معانا وجبلنا دكتور ودفع ليهم فلوس، راح شدني ودخلني جوا الأوضة وهدومي انقطعت وحاول يضربني بكرسي كان جنبه، أنا كنت واقفه جنب سفرة عليها سكينة فاكهة فروحت وخداها ضربته بيها في رجله شمال هو نزف دم كتير، حالة انهيار جات لي حاولت أكلم النجدة أكتر من مرة معرفتش أوصل لحد، وهما كلموا الإسعاف ياخدوه، وأنا كنت مش في الوعي لحد الشرطة ما خدتني وجابوني على القسم".

وقالت المتهمة إنها لم تقصد قتل المجني عليه، لكنها تشاجرت معه في منزل والدتها في السيدة زينب وعاتبته على الإبلاغ عن زوجها لأحد الدائنين والإرشاد عن مكانه، وتطور الأمر لمشاجرة فتوجهت للمطبخ وحصلت على سكين، ووجهت طعنات تجاه جسده، ما أسفر عن مقتله في الحال.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة القتل العمد لها، والتحفظ على سلاح الجريمة.

كانت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ألقت القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبأ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة في حالة تلبس، وفي يديها السلاح المستخدم في الجريمة؛ إذ اعترفت تفصيليًا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، ليتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.