شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم البدو والعرب الرحل بلقاح كورونا في الصالحية الجديدة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وإستكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على الفرق المتحركة بمدينة الصالحية الجديدة القائمة على تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتابع خلال زيارته تطعيم المواطنين بدار مناسبات بمنطقة السناوي بالعزازي القديم، وأيضاً تطعيم البدو والعرب الرحل بالأماكن ذات الطبيعة الخاصة بالصالحية الجديدة، وتم التأكد من إنتظام سير العمل وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة، فضلا عن تقديم الخدمة لجميع المواطنين وخاصة في هذه المناطق، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

كما قام وكيل وزارة الصحة بتقديم بعض الإرشادات الصحية والنصائح والرسائل التوعوية للبدو والعرب الرحل، حول أهمية التحصينات ضد فيروس كورونا، والأمراض الفيروسية وغيرها، والذين أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم بوصول الخدمات الطبية لديهم، وقدموا الشكر للقيادة السياسية على جهود الدولة المبذولة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.