شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" المصنعة لطائرات الرافال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذى لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بمقر إقامته فى باريس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة "داسو"، والذى يعكس مدى عمق التعاون الدفاعى بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً فى ضوء ما تمثله القطع العسكرية التى تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية.