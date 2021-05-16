شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ملاهي مخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بكورنيش مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إن الحملة المكبرة بمشاركة شرطة المرافق والأجهزة الرقابية المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع ملاهي بكورنيش المدينة بالمخالفة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق في تمام الساعة 9 مساءً.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء.