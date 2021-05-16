شكرا لقرائتكم خبر عن مسح بحري وبري وجوي بالتنسيق مع شركات البترول لمتابعة التسرب البترولي بجنشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الشركة العامة للبترول برأس غارب شمال البحر الأحمر، بالتنسيق مع جميع شركات البترول العاملة بالمنطقة واللجان الجغرافية لشمال وجنوب خليج السويس بالتعاون مع شركة بتروسيف، وتنسيقا مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب القابضة للبترول بأعمال المسح البري والبحري والجوي لمواقع العمل البحرية بصفة يومية، لتأمين البيئة البحرية بخليج السويس لمتابعة التسرب البترولي بخليج جمشة.

وواصلت الشركة العامة للبترول برأس غارب بالبحر الأحمر عمليات شفط ومكافحة التسرب البترولي بالزيت الخام الذي شهدته منطقة خليج جمشة شمال البحر الأحمر، من باطن الأرض بالقرب من أحد آبار البترول القديمة التابعة لامتياز الحفر والتنقيب للشركة العامة للبترول، وذلك في ظاهرة طبيعية، بالإضافة لانبعاث كميات كبيرة من الغازات السامة المصاحبة للتدفق البترولي، وقررت الشركة العامة استمرار إقامة سياج وحواحز مطاطية لمنع امتداد التسرب لمياه البحر المفتوحة.

وأرجع مسؤولو الشركة العامة السبب في التسرب بسبب حدوث هزة أرضية خفيفة في المنطقة بداية الشهر الجاري أدت إلى تحرك الطبقات الأرضية بالمنطقة، فيما فرضت الشركة العامة سياج من الحواجز المطاطية لمحاصرة التسرب البترولي وعدم امتداده للمياه المفتوحة والبدء في عمليات شفط البترول الخام بمعدات الشركة العامة للبترول، وأكدت الشركة العامة للبترول، أن هذا التسرب ليس بسبب عمليات الإنتاج انما بسبب طبيعي بعيد عن إرادة الشركة وحدث من قبل عامي ٢٠٠٩ و2011.