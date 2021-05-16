شكرا لقرائتكم خبر عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق بالبر الغربي في الأقصر لإجراء أعمال صيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شبكة كهرباء الأقصر أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق بالبر الغربي وهى (نجع حسان ونجع الجسر ونجع الحدادين ودوران سلام والنقطة بالضبعية والضبعية وجزء من الأقالتة) وذلك غدا الإثنين الموافق 17/5/2021 من الساعه 7 صباحا حتى الساعة 11 صباحا ويوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا وذلك لأعمال الصيانة.

وتقدمت شبكة كهرباء الأقصر بالاعتذار للمواطنين عن انقطاع التيار بهذه الأماكن مع مناشدة جميع المواطنين في هذه الأماكن اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي ساعات فصل التيار الكهربائي.