شكرا لقرائتكم خبر عن رياح رملية وترابية علي مدن وقرى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هبت رياح رملية، وترابية، فوق العديد من مدن وقري المنيا، اليوم الأحد، ضمن موجة التقلبات المناخية، التي تشهدها البلاد، وتطلق على هذه الرياح «رياح الخماسين»، وهي رياح ساخنة، محملة بالأتربة والرمال.

وأعلنت غرف الأزمات بالمحافظة حالة الطوارئ لرصد أي توابع لتلك التغيرات المناخية، وحركة سير السيارات بالطرق السريعة.

وطالب المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء المدن والقرى باليقظة ورصد أي حوادث آو توابع لتك التقلبات، ورفع درجة الاستعداد بقطاعات الصحة والخدمات.