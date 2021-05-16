شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار عين شمس» تعلن موعد قبول الدفعة الأولى والعدد المسموح به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، موعد بدء الدراسة وقبول أول دفعة بالكلية، مشيرا إلى صدور قرار من وزير التعليم العالى ببدء الدراسة بكلية الآثار جامعة عين شمس سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف أنه من المقرر قبول عدد قليل، حوالي 50 طالبًا وطالبة بكل قسم من أقسام الكلية الخمسة ليصل إجمالي عدد الدفعة الأولى المخطط قبوله 250 طالبا وطالبة .

وأشار «الدماطي»، أن وضع الطلبة المنتسبين لقسم الآثار بكلية الآداب سيستمر كما هو وسيتخرجون وفقا للائحة القسم، واعتبارا من العام المقبل لن يتم قبول طلاب جدد بهذا القسم.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أصدر قرارا بقيام الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي الأستاذ بقسم الاثار بكلية الآداب بأعمال عميد كليه الآثار اعتبارا من 12/15 /2020 ولحين تعيين عميد للكلية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق قد أصدر قرار بإنشاء كلية الآثار جامعة عين شمس تحل محل معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم بالجامعة مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بالمعهد.