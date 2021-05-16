شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر»: انتظام تلقي لقاح كورونا طوال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن انتظام العمل بجميع مراكز اللقاح الخمسة بالمحافظة أثناء ايام العيد كما شهدت المراكز إقبالا للتسجيل والتطعيم أيضا بعد افتتاحها منذ عدة أيام.

وأشارت دكتورة الهام محمد وكيل المديرية إلى أن إجمالي عدد المراكز وصل حتي الآن إلى خمسة مراكز مخصصة لتلقي اللقاح موزعة على معظم المناطق الحيوية بمحافظه الاقصر وهم، مركز مستشفي طيبة بمدينة اسنا، مركز مستشفي حورس بمدينة ارمنت، مركز مستشفي العديسات بالطود، مركز طبي القرنة، بالإضافة إلى المركز الرئيسي بمستشفي الحميات.

وأضافت ان ذلك بناء على توجيهات وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتخفيف العبء على المواطنين والتيسير لهم في الحصول على لقاح كورونا بسهولة ويسر في كل أنحاء المحافظة.