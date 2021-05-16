شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يُشيد بجهود وزارة الصحة في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحملات فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، وبفرق مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ،لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد، وتعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح ،واجراء الكشف الطبي ضمن مبادرة ال100 مليون صحة ،ومبادرة صحة المرأة عبر الفرق وسيارات مديرية الصحة بكفر الشيخ، بمواقف بلطيم وسوق بلطيم ،وشاطئ بحيرة البرلس.

كما أشاد محافظ كفر الشيخ في تصريحات صحفية، الأحد، برجال الأمن بتوجيهات اللواء خالد العزب، ورؤساء ونواب مجلس مدينة بلطيم والبرلس على التعاون مع القافلة ،لتيسير عملها، لتوعية الأهالي، مناشداً أهالي المحافظة بحجز اللقاح عبر الموقع الإلكتروني الذي أعلنته وزارة الصحة، www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا، أو لمعرفة المزيد من المعلومات يتم الاتصال على الخط الساخن «١٥٣٣٥».

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، فرق وزارة الصحة، ومديرية الصحة قدمت التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتة إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وأضافت سلام، أن الفرق حثت المواطنين على اتباع الأساليب الصحية للوقاية من الإصابة بأي أمراض معدية، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان وضرورة المشاركة والاستفادة منها مثل مبادرات الصحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالتغذية السليمة للوقاية من أمراض سوء التغذية، مضيفة أن الفرق تقوم بتوزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين وتشمل «الكمامات، الكحول».

وأضاف الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، أن التوعية تشمل تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، كما أجرت الفرق الطبية بمبادرات «100 مليون صحة«بالتعاون مع فرق التواصل المجتمعي ،ومبادرة»رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي«، الكشف الطبي على المترددين على القافلة وصرف العلاج للمرضى بالمجان من خلال العيادات المتنقلة.