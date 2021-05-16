شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: مصر تشارك في جميع فعاليات دعم السودان دائمًا وأبدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر دائما وأبدًا شاركت بجميع الفعاليات التي تساهم في دعم السودان، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وممتدة.

وأضاف «راضي» في لقاء خاص مع قناة «إكسترا نيوز» من باريس، الأحد، أن مصر خلال السنوات الماضية كان لها نشاط كبير داعم للحركة السياسية في السودان ودعمه بجميع المجالات.

أمّا عن قمة «دعم السودان» غدًا الإثنين، فأوضح أنها تتضمن 3 محاور ولها أهمية كبيرة، فتعد بمثابة احتفالية بعودة السودان للمجتمع الدولي بعد عزلة خلال العقود الماضي، وستتناول أيضًا دعم السودان اقتصاديًا وحشد الموارد لدعم التنمية في السودان خاصة القطاع الزراعي والتعدين والنقل والبنية الأساسية.

وأشار إلى أن المحور الثالث هو إعادة جدولة ديون السودان لدى الدول المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد وكان لمصر جهود ومبادرات كبيرة بشأنه وهو من شأنه دعم إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني «الخبرة مصرية عن السودان كبيرة»، ولذا وجه الرئيس الفرنسي ماكرون الدعوة للرئيس السيسي لحضور القمة.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس في مستهل زيارة رسمية.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، اللذين سيعقدان يومي ١٧ و١٨ مايو الجاري على التوالي.