شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة .. حالة الطقس من الاثنين إلى السبت 22 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 17 مايو إلى السبت 22 مايو 2021، بعد أن شهدت العديد من المحافظات ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة اليوم الأحد، حيث سجلت محطة أرصاد القاهرة ٤٠ درجة والأقصر ٤٢ درجة وأسيوط ٤٢ درجة والخارجة ٤٣ درجة تحت تأثير الرياح الجنوبية.

ومع دخول الهواء الشمالي النشط بدأت بالفعل درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا ويستمر ذلك بداية من الاثنين وخلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى الاثنين 32 درجة، والثلاثاء 33 درجة بينما تكون الأربعاء 34 درجة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الاثنين 17 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 18 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 19 مايو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الخميس 20 مايو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الجمعة 21 مايو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

- حالة الطقس السبت 22 مايو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين 17 مايو إلى السبت 22 مايو 2021.